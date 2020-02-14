Орловский музей собирает память о войне

14.2.2020 | 10:47 Новости, Общество

Жителей города приглашают принять участие в формировании экспозиции.

Орловский краеведческий музей проводит акцию «Великая Отечественная война в фотографиях, письмах и воспоминаниях моей семьи». И предлагает орловцам  принять в ней самое активное участие.

— Великая Отечественная война, прокатившаяся по стране 75 лет назад, затронула каждый город, каждую деревню, каждую семью и каждого человека. Мы по сей день храним в памяти события тех страшных лет, храним в семейных архивах фотографии родственников – бабушек и дедушек, отцов и матерей, их письма, документы и воспоминания, — говорится в сообщении на сайте музея. — Мы предлагаем  жителям Орла принять участие в акции «Великая Отечественная война в фотографиях, письмах и воспоминаниях моей семьи», итогом которой станет выставочный проект.

К рассмотрению принимаются рукописи, письма, документы, фотографии, материалы семейных архивов и воспоминания. Музей принимает только цифровые копии материалов с краткой аннотацией и биографией родственника. Материалы для выставки принимаются по адресу г. Орел, ул. Гостиная, д. 2, научно-просветительный отдел Орловского краеведческого музея, на сайте музея в сети Интернет по адресу http://okmuseum.ru/akcia75 или на электронную почту okmpobeda75@yandex.ru. Телефон для справок:  +7 (4862) 47-13-91.

ИА «Орелград»

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