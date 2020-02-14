Под Орлом юноша ограбил собственную бабушку

Суд решил, что только колония сможет его перевоспитать.

Хотынецкий районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного юноши. Ранее он уже был судим, так как попался на краже, и был приговорен к 3 годам колонии-поселении. Теперь «прописку» ему придется сменить. Как установили следствие и суд, жертвой подсудимого стала его собственная бабушка. Юный преступник облегчил ее кошелек почти на 12 тысяч рублей.

Вину подсудимый признал. Он рассказал, что проживает в доме у бабушки. Улучив момент, когда она ушла, внук залез в сумку бабушки и нашел там кошелек. Наличных в нем не было, но хранилась банковская карта. Затем юный злоумышленник нашел в квартире конверт, в котором находился пин-код от этой карты.

Часть денег юноша снял наличными через банкомат. Еще часть потратил, приобретая по карте товары в магазинах. Вернувшись домой, он попросил у бабушки ее телефон – якобы ему срочно требовалось кому-то позвонить. На самом деле телефон был нужен ему, чтобы стереть поступившие на него смс-сообщения о снятии денег с карты и о покупке товаров. Стерев смски, юноша тайком вернул карту в кошелек бабушки.

Впрочем, та все равно заметила пропажу. Суд учел криминальное прошлое юноши и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

ИА «Орелград»