Стало известно о тысячах нарушений в орловской торговле

Эксперты Роспотребнадзора раскрыли тревожную статистику.

В 2019 году в Орловской области в ходе проведенных сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора проверок было выявлено 3955 нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей. Такую статистику привели в этом ведомстве. Отмечено, что 3474 нарушений, или 87,8 процента от их общего числа пришлось на торговлю, а оставшиеся – на сферу оказания услуг.

В целом в минувшем году сотрудники областного Роспотребнадзора провели 839 внеплановых проверок и 34 административных расследований. То есть в ходе каждого такого мероприятия выявлялось в среднем по четыре нарушения закона. Кстати, 88 процентов всех проверок затронули торговую сферу, а 12 – сферу услуг.

Результаты проверок оказались таковы: на нарушителей было составлено 1402 административных материалы. Виновных наказывали предупреждениями и штрафами, общая сумма которых превысила 3,6 миллиона рублей. Кстати, в десятках случаев суды, помимо наложения штрафа, также выносили решения о конфискации забракованного товара.

В Роспотребнадзоре составили список наиболее частых нарушений. Одним из лидеров этого негласного рейтинга стало отсутствие полной и достоверной информации для потребителей о товарах, работах и услугах, изготовителях и продавцах. Кстати, это нарушение лидировало и в предыдущие годы.

Также в рейтинг попало «введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств товара», нарушения, связанные с качеством товаров, установлением гарантийных сроков и сроков службы и годности, с безопасностью товаров. Кроме того, были зафиксированы случаи включения в договоры условий, ущемляющих права потребителей.

ИА «Орелград»