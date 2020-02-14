В Орле разлили тонну серной кислоты

Пострадавших нет

В Орле в промзоне на Московском шоссе разлилась серная кислота, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. По предварительной информации, объём составил 900 литров.

В ликвидации последствий происшествия участвовали сотрудники ПСЧ-2. Они смыли кислоту, уменьшив ее концентрацию. Пострадавших нет, опасность распространения отсутствует.

Работы по замерам и рекультивации будут проводить областные и городские службы. Роспотребнадзор уже сделал замеры — допустимая концентрация вредных веществ в норме.

ИА «Орелград»