В Орле разлили тонну серной кислоты

14.2.2020 | 15:59 Новости, Происшествия

Пострадавших нет

В Орле в промзоне на Московском шоссе разлилась серная кислота, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. По предварительной информации, объём составил 900 литров.

В ликвидации последствий происшествия участвовали сотрудники ПСЧ-2. Они смыли кислоту, уменьшив ее концентрацию. Пострадавших нет, опасность распространения отсутствует.

Работы по замерам и рекультивации будут проводить областные и городские службы. Роспотребнадзор уже сделал замеры — допустимая концентрация вредных веществ в норме.

ИА «Орелград»

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