В Орле снова «обкромсали» деревья

14.2.2020 | 11:56 Новости, Общество

Подготовку к ремонту дорог в областном центре начали со стрижки крон.

По информации пресс-службы администрации Орла, один из подрядчиков ремонта объектов улично-дорожной сети (УДС) в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже начал работать. На улице Автовокзальной  бригады ООО «Дорожное предприятие №1» приступили к кронированию деревьев. Санитарной обрезки ожидают 68 насаждений.

Собственно проект БКАД  стартует с 1 мая 2020 года. На ремонт 11 улиц общей протяженностью около 18 км в 2020 году муниципалитету выделено 383 млн рублей.

Как сообщил Евгений Гришин, заместитель главы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту,  по семи объектам УДС контракты уже заключены, ещё по одному известен подрядчик, три оставшиеся дороги находятся в торгах до конца следующей недели. К 1 марта планируется заключить контракты по всем объектам БКАД 2020 года.

ИА «Орелград»

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