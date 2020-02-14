В Орловской области мужчина спрятал марихуану в разные места

В Ливнах обращен к исполнению приговор в отношении наркосборщика.

Как пояснили в суде Ливенского района, речь идет о приговоре, вынесенном в отношении местного жителя. Его признали виновным по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…)

Молодой человек попался в руки полицейских в конце августа прошлого года. При осмотре у него дома было «обнаружено и изъято вещество растительного происхождения зеленого цвета в виде верхушечных частей растения рода «конопля» общей массой 1042,2 гр».

Следствием и судом было установлено, что «сбор урожая» подсудимый произвел примерно двумя неделями ранее. Он нашел в Ливнах некий пустырь, заросший дикой коноплей. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина нарвал растения и сложил их в мешок. Тем самым он «незаконно приобрел вещество растительного происхождения, являющееся наркотическим средством – каннабисом».

Далее сборщик пешком отправился домой, где руками измельчил коноплю и «разложил ее для высушивания в различные места». В этих разных местах наркотик и нашла полиция. Суд назначил сборщику наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»