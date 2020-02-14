В правительстве не оставляют идею переделать центр Орла

Вчера состоялось очередное обсуждение того, как будут выглядеть «Парк Победы» и «Дворянское гнездо».

По информации пресс-службы облправительства, 13 февраля прошёл проектно-исследовательский интенсив Всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса на лучшую концепцию пространственного развития. Его организатором традиционно выступает областной департамент по проектам развития территорий. В Орле «развивать» планируется «литературно-рекреационную зону «Парк Победы и Дворянское гнездо».

— В рамках мероприятия состоялась ознакомительная прогулка по Парку Победы и Дворянскому гнезду, в ходе которой конкурсанты получили возможность оценить ландшафт и территорию проектирования, а также пообщались с местными жителями, — гласит пресс-релиз. — Эксперты поделились с участниками историческими сведениям об Орле, его местности, территории проектирования.

Сообщается, что по итогам мероприятия конкурсанты отразят в своих проектах развития территории новые идеи и планы.

ИА «Орелград»