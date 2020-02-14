В правительстве не оставляют идею переделать центр Орла

14.2.2020 | 10:15 Новости, Общество

Вчера состоялось очередное обсуждение того, как будут выглядеть «Парк Победы» и «Дворянское гнездо».

По информации  пресс-службы облправительства, 13 февраля прошёл проектно-исследовательский интенсив Всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса на лучшую концепцию пространственного развития. Его организатором традиционно выступает областной департамент по проектам развития территорий. В Орле «развивать» планируется «литературно-рекреационную зону «Парк Победы и Дворянское гнездо».

— В рамках мероприятия состоялась ознакомительная прогулка по Парку Победы и Дворянскому гнезду, в ходе которой конкурсанты получили возможность оценить ландшафт и территорию проектирования, а также пообщались с местными жителями, — гласит пресс-релиз. — Эксперты поделились с участниками историческими сведениям об Орле, его местности, территории проектирования.

Сообщается, что по итогам мероприятия конкурсанты отразят в своих проектах развития территории новые идеи и планы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования