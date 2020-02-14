Владеющих вкладами за рубежом орловцев вызывают в налоговую

Поджимают сроки подачи соответствующей декларации.

У орловчан остаётся всё меньше времени на декларацию зарубежных активов и счетов, сообщили в региональном УФНС.

— До 29 февраля 2020 года включительно жители Орловской области могут принять участие в третьем этапе амнистии капиталов и сообщить о своих зарубежных активах, банковских счетах и вкладах. Специальные декларации принимаются в любом территориальном налоговом органе и в центральном аппарате ФНС России, — напоминает ведомство.

В третьем этапе добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта от уголовной, административной и налоговой ответственности. При этом в третьем этапе Федеральным законом установлены новые условия предоставления амнистии.

ИА «Орелград»