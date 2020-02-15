Фонд ЖКХ поверил отчету о переселении граждан в Орле

15.2.2020 | 13:00 ЖКХ, Новости

Годовой отчет Орловской области был принят Фондом ЖКХ.

Фонд содействия реформированию ЖКХ начал рассматривать годовую отчетность субъектов РФ за 2019 год. Орловская область стала одной из первых, кому удалось представить «правильный» отчет. Он был рассмотрен и принят на заседании правления Фонда ЖКХ, которое состоялось 10 февраля. В этот день эксперты также рассмотрели отчеты Северной Осетии, Удмуртии, Иркутской, Оренбургской, Рязанской, Смоленской и Ульяновской областей.

Как поясняет департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, в отчетах содержится информация о ходе реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья. К Орловской области вопросов и претензий почти не возникло. Столичные эксперты пришли к выводу, что в регионе целевые показатели по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми по состоянию на 1 января 2017 года, в 2019 году были достигнуты и по общей площади, подлежащей расселению, и по численности подлежащих переселению граждан.

Однако ранее Фонд указал на определенные недостатки, которые были выявлены в ходе планового выездного мониторинга. Например, Орловская область попала в число 37 регионов, в которых «надлежащим образом не обеспечена работа приемочных комиссий».

Как следует из информации Фонда ЖКХ, в состав комиссий включены не все представители государственных надзорных органов и общественных организаций. Кроме того, в ходе мониторинга были зафиксированы дефекты и недостатки, допущенные подрядчиками при строительстве домов, но не выявленные комиссиями при приемке.

ИА «Орелград»

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