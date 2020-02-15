Одну из орловских школ переименуют

Имя Александра Селищева будет присвоено Ливенской художественной школе.

Как сообщили в администрации города Ливны, местной Детской художественной школе будет присвоено имя ее основателя и первого директора — художника Александра Никифоровича Селищева. Постановление об это издал глава города Сергей Трубицин.

«Руководство учреждения приступило к весьма трудоемкой и затратной процедуре по переоформлению документов, — добавили в администрации. — Финансовую помощь в этом оказывают родственники выдающегося земляка».

Местные власти отмечают, что в 2020 году детская художественная школа отметит полувековой юбилей. Кроме того, было учтено то, что Александр Селищев был фронтовиком – он участвовал в Великой Отечественной войне и даже был ранен. А в этом году отмечается 75-летие Великой Победы.

Согласно приведенной статистике в указанной школе ежегодно занимаются более 400 детей и подростков. За годы своего существования она выпустила около 3 тысяч воспитанников. Педагогический коллектив состоит из 16 человек. Последние 14 лет школой руководит член Международного союза педагогов-художников, народный мастер России Елена Сапрыкина.

«Учащиеся и преподаватели — постоянные участники, многократные победители и дипломанты конкурсов и фестивалей художественного творчества и искусства муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней», — подчеркнули в администрации Ливен.

ИА «Орелград»