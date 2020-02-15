В Орле любовь измерили в промилле

Статистики подсчитали браки и разводы в День всех влюбленных.

Орелстат выпустил специальный релиз ко Дню всех влюбленных, который отмечается в мире 14 февраля. В нем рассмотрены «важнейшие показатели, характеризующие состояние семьи и брака». Данные базируются на сведениях, полученных в ходе последних переписей населения.

Сообщается, что наибольшее количество браков в Орловской области было заключено в 2011 году — 7285. В расчете на каждую 1000 жителе региона так называемый общий коэффициент брачности составил тогда 9,3 промилле. В 2018 году было сыграно 4516 свадеб, а количество промилле снизилось до 6,1.

«Наибольшее количество браков приходилось на возрастную группу от 20 до 24 лет у женщин, от 25 до 29 лет – у мужчин, — сообщает Орелстат. — Максимальным количеством зарегистрированных разводов был отмечен 2014 год – 3982. В 2018 году их число составило 2841. Коэффициент разводимости в 2018 году составлял 3,8 промилле на 1000 человек населения (в 2014 году – 5,2)».

Статистики подметили, что чаще всего решения о разводе принимают орловцы в возрасте от 25 до 39 лет. Впрочем, в 2018 году в Орловской области развелись 82 мужчины и 62 женщины, которые на момент расторжения брака были старше 60 лет. Половина распавшихся семейных пар имела детей, отметили статистики.

ИА «Орелград»