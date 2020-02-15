В Орле придумали, что делать с никому не нужными животными

Животных будут помещать в приюты и информировать об этом население.

Начальник областного управления ветеринарии Алексей Максимовский утвердил порядок размещения сведений о поступивших в приют безнадзорных животных и животных, от права собственности на которых владельцы отказались.

Согласно этому документу такие сведения подлежат обязательной публикации в интернете. Должен быть указан вид животного, пол, порода, примерный возраст, окрас и характеристика волосяного покрова, наличие ошейника, шлейки, одежды, клетки, переноски, особые отметины и приметы, и даже особенности походки, в том числе из-за полученных ранее травм.

Областные власти считают, что все эти сведения должны размещаться на сайтах государственных, муниципальных и частных приютов для животных в виде единой таблицы с указанием животных в порядке их поступления либо в виде отдельных таблиц, сгруппированных по видам животных и в порядке их поступления. При этом запрещено размещение на сайте заархивированных сведений и использование форматов, требующих дополнительного распознавания.

«В случае отсутствия у приюта для животных без владельцев сайта сведения направляются сотрудниками такого приюта в государственное бюджетное ветеринарное учреждение, осуществляющее деятельность на территории муниципального образования, в течение одного дня со дня поступления животного, — говорится в приказе. — Государственными бюджетными ветеринарными учреждениями Орловской области не взимается плата за размещение сведений».

ИА «Орелград»