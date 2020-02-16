Криминальная история с хулиганством на даче под Орлом получила продолжение

Орловский районный суд оценил поведение осужденного за хулиганство.

Как сообщает Орловский районный суд, уголовно-исполнительная инспекция поджала представление, в котором просила отменить условное наказание местному жителю. Дело в том, что в июле прошлого года он был осужден по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Его признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.

Как уже рассказывал «Орелград», мужчина буквально напал на машину орловчанки, которая приехала к маме на дачу. С выкриками «Понаставили машин!» хулиган ногами и руками «отпинал» чужой автомобиль, оставив на его кузове вмятины и царапины. Ущерб, причиненный автоледи, превысил 30 тысяч рублей.

Суд признал хулигана виновным и наказал его условным лишением свободы сроком на 1 год и 6 месяцам. Испытательный срок, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление, был установлен в 2 года.

На него был возложен ряд обязанностей. Так, ему запретили в течение испытательного срока менять постоянное место жительства без уведомления инспекции. Кроме того, он должен регулярно являться на регистрацию. Последнее и вызвало претензии со стороны надзирающего органа. Как следует из представления УИИ, условно осужденный несколько раз не явился на регистрацию в инспекцию. Из этого последовал вывод, что он «систематически не исполняет возложенные на него судом обязанности».

Осужденный в судебном заседании не отрицал, что действительно дважды не явился на регистрацию по состоянию здоровья, однако за медицинской помощью не обращался. Суд это учел. Он отказал в удовлетворении представления, поэтому за решетку хулиган пока не отправится. Но поскольку на регистрацию он не являлся, суд продлил условно осужденному испытательный срок на 1 месяц.

Постановление вступило в законную силу. Отметим, если осужденный вновь нарушит наложенные на него обязательства, то условное наказание ему могут заменить на реальное.

ИА «Орелград»