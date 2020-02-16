Орловские овощи проверили на ГМО

Обнародован результат лабораторных исследований овощей в Орловской области.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные о результатах анализа проб плодоовощной продукции, проведенного в 2019 году. Их исследовали эксперты федерального «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Всего лабораторные испытания прошли 674 пробы плодоовощной продукции.

Большую их часть, 526 проб, специалисты исследовали на содержание нитратов, 332 пробы — на содержание пестицидов, 263 пробы — на содержание токсичных элементов. Кроме того, овощи и фрукты проверили на содержание радионуклидов, генно-модифицированных организмов (ГМО) и по паразитологическим показателям.

Проверку не выдержали 17 проб, что составляет 3,2 от их общего числа. Как пояснили в управлении Роспотребнадзора, все они не отвечали гигиеническим нормативам по содержанию нитратов. Ведомство также напоминает, что приобретать овощи и фрукты необходимо на официальных рынках и магазинах, поскольку в таких торговых точках контролируется качество и безопасность реализуемой продукции.

ИА «Орелград»