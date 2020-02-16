Орловский суд объяснил, можно ли узаконить дом без документов

В Хомутово суд решил судьбу дома, построенного неизвестно кем.

Как сообщает Новодеревеньковский районный суд, дело о признании права собственности на жилой дом в силу приобретательной давности было рассмотрено по иску местного жителя. По сути, данный процесс объясняет, можно ли узаконить жилое помещение, документов на которое нет.

В своем иске селянин указал, что в спорном доме он проживает с 1995 года. Это был дом его дедушки и мамы. После их смерти имущество перешло к истцу, однако не все установленные законом процедуры тогда были произведены. Например, право собственности на участок под зданием зарегистрировано на истца, а на сам дом — нет.

То есть, формально мужчина проживал все это время не в своем доме. В иске он пояснил, что техническая документация не изготавливалась, то есть документы на дом отсутствуют. Свое многолетнее бездействие мужчина объяснил юридической неграмотностью. В то же время спорный дом с точки зрения закона не является и самовольной постройкой.

Администрация сельского поселения прислала отзыв, в котором не возражала против удовлетворения исковых требований. При этом местные чиновники указали, что не знают, кем и на основании каких документов был построен этот дом. Однако суд разрешил возникший казус.

Он сослался на ч.1 ст.234 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно ей, гражданин, не являющийся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющий им как своим в течение 15 лет приобретает право собственности на это имущество. Это называется приобретательной давностью.

В 2010 году свои разъяснения по этому поводу дал и Пленум Верховного суда РФ. Он установил, что «давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в течение всего срока приобретательной давности».

В данном случае мужчина с 1995 года «истец открыто и добросовестно пользуется жилым домом… несет бремя содержания этого имущества». Поскольку претензий к нему все эти годы не возникало ни от кого, иск был удовлетворен. При этом суд исходил из того, что спорный дом «соответствует действующим строительным нормам и правилам, не создает угрозу жизни и здоровью граждан, не нарушает права и охраняемые законом интересы граждан, проживающих в указанном домовладении».

ИА «Орелград»