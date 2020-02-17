Клычков полетел в Дубай со своей витриной

Делегация Орловской области посмотрит на «забугорные» продукты питания и покажет наши.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков возглавил делегацию региона на международной выставке Gulfood 2020 в Дубае, сообщает пресс-служба правительства.

В день открытия выставки Клычков с членами делегации Орловской области провел встречу с заместителем Министра сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным и представителями бизнес-структур.

— Gulfood 2020 – крупнейшая в мире специализированная выставка пищевой промышленности, — уточняет пресс-служба Орловского правительства. — В рамках мероприятия были презентованы возможности агропромышленного комплекса Орловской области на глобальной инновационной платформе, став частью российской витрины товаров.

Клычков рассказал на мероприятии, что Орловская область производит высококачественную, экологически чистую продукцию. «У нас есть резервы для наращивания производства, и мы заслуживаем достойного места на внутреннем и внешнем рынках», — подчеркнул глава региона.

Какие именно орловские производители предоставили продукцию для выставочной «витрины», в пресс-релизе не уточняется.

ИА «Орелград»