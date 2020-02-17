Орловский закон об обращении с животными изменят

В действующей редакции закон не продержался и года.



Орловский облсовет народных депутатов приступил к изучению проекта внесения изменений в закон «Об отдельных правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской области». Он был принят в июле 2019 года. Однако 27 декабря 2019 года были внесены поправки в целый ряд федеральных законов, включая закон о ветеринарии. «Свежий» орловский закон сразу морально устарел.

Так, федеральным законодательством предусматривается, что все полномочия по осуществлению государственного ветеринарного надзора должны быть отданы Россельхознадзору. В Орловской области на данный момент такими полномочиями обладает правительство региона. Соответственно, поправки в закон лишат его этой функции

Кроме того, из закона будет исключена норма, дающая областному управлению ветеринарии право контроля за частными ветеринарными специалистами и организациями, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

В пояснительной записке сказано, что федеральный закон был разработан и принят во исполнение перечня поручений президента Российской Федерации от 30 марта 2018 года. Ранее Россельхознадзор провел в регионах мониторинг работы государственных ветеринарных служб. В результате был вскрыт ряд проблем.

Так, в ряде регионов было выявлено совмещение функций по оказанию платных ветеринарных услуг и осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора. Оказалось, что это негативно сказывается на системе контроля. Например, Россельхознадзор выявлял «факты сокрытия очагов заразных болезней животных и несвоевременного исключения из оборота животноводческой продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении».

«При этом отсутствие должного контроля за организацией и проведением противоэпизоотических мероприятий, а также за подконтрольной деятельностью хозяйствующих субъектов в целом привело к снижению уровня безопасности продукции», — следует из пояснительной записки.

Также ведомство обратило внимание на отсутствие централизованного контроля и единого регулирования деятельности государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации. Это привело к разобщенности государственных ветеринарных служб регионов, «результатом чего явилась невозможность применения скоординированных мер по предотвращению распространения заразных болезней животных на всей территории страны».

«В результате отсутствия единой вертикали управления в большинстве субъектов Российской Федерации инфраструктура ветеринарных служб деградирует, особенно это касается лабораторной базы, которая не позволяет проводить на современном уровне исследования в полном объеме на весь спектр возможных биологических и химических угроз», — констатируют авторы отчета по итогам мониторинга.

ИА «Орелград»