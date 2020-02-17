Под Орлом Toyota врезалась в «Гранту»

Пострадала водитель иномарки

В ДТП на подъезде к Орлу пострадала 51-летняя водитель автомобиля Toyota RAV4, сообщило областное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 15 февраля в 13:00. Женщина ехала по трассе Орел-Ефремов со стороны автодороги Орел-Тамбов в сторону М-2. При повороте налево на Новосильское шоссе водитель не выдержала боковой интервал и врезалась в «Гранту», которая ехала со стороны переулка Южного.

В результате ДТП водитель Toyota получила травмы. Ее доставили в больницу им. Семашко, но госпитализация не потребовалась.

ИА «Орелград»