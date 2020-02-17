В Орле ищут волонтеров для переписи населения

17.2.2020 | 12:46 Новости, Общество

Главное требование – умение пользоваться компьютером и планшетом.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области  приглашает людей для работы переписчиками во время Всероссийской переписи населения. Тем, кто готов стать волонтером, предлагают оформить трудовой договор сроком на месяц. Перепись запланирована на октябрь 2020 года.

— Всероссийская перепись населения в этот раз перейдет на новый формат: каждый житель страны сможет самостоятельно в режиме on-line внести о себе сведения с помощью портала «Госуслуги». Но останутся люди, у которой не будет возможности воспользоваться Интернетом. Им в помощь предоставят переписчиков, — сообщает сайт мэрии Орла.

Требования к соискателям: образование не ниже среднего профессионального, знание ПК и планшетного компьютера.

За информацией необходимо обращаться по адресу пер. Воскресенский, 24, каб. 110 и 107, по телефонам (4862) 55-24-86; (4862) 42-74-57. Резюме принимаются на адрес электронной почты naselen@orel.gks.ru.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования