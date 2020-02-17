В Орле ищут волонтеров для переписи населения

Главное требование – умение пользоваться компьютером и планшетом.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области приглашает людей для работы переписчиками во время Всероссийской переписи населения. Тем, кто готов стать волонтером, предлагают оформить трудовой договор сроком на месяц. Перепись запланирована на октябрь 2020 года.

— Всероссийская перепись населения в этот раз перейдет на новый формат: каждый житель страны сможет самостоятельно в режиме on-line внести о себе сведения с помощью портала «Госуслуги». Но останутся люди, у которой не будет возможности воспользоваться Интернетом. Им в помощь предоставят переписчиков, — сообщает сайт мэрии Орла.

Требования к соискателям: образование не ниже среднего профессионального, знание ПК и планшетного компьютера.

За информацией необходимо обращаться по адресу пер. Воскресенский, 24, каб. 110 и 107, по телефонам (4862) 55-24-86; (4862) 42-74-57. Резюме принимаются на адрес электронной почты naselen@orel.gks.ru.

ИА «Орелград»