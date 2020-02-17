Орловцы придут к стенам областной администрации с чучелами

Мэрия объявила конкурс на самую аутентичную Масленицу.

Администрация Орла объявила конкурс на изготовление лучшего чучела «Сударыни Масленицы».

— 1 марта Детский парк подведет итоги конкурса на лучшую масленичную куклу-чучело, — рассказали в администрации города. Соорудить свою Марену-зиму предлагают воспитанникам учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования в возрасте от 3 до 18 лет (включительно).

По условиям конкурса, чучело должно быть высотой не менее 1,2 метра. Ее одеяние и каркас можно сделать из любых материалов. Главная задача — сохранить верность традициям.

— Куклы-чучела участникам предстоит самостоятельно доставить на площадь Ленина 1 марта к 11.30. Они по традиции примут участие в центральных гуляньях. Подведение итогов конкурса «Сударыня Масленица» состоится в тот же день, — рассказали в пресс-службе администрации города. — Все, кто представят свою Марену-зиму на конкурс, получат грамоты за участие. Победителей и призеров также ожидают памятные призы.

Заявки на участие и фотографии своей Марены-зимы участники должны направить до 27 февраля на электронную почту park.park@mail.ru. Дополнительная информация доступна по телефону 73-17-20.

ИА «Орелград»