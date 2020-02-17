В орловской «хрущевке» загорелся захламленный балкон

17.2.2020 | 12:38 Новости, Происшествия

Огонь повредил и имущество соседей.

15 февраля в 12.26 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании на балконе пятиэтажного дома на улице Левый берег реки Оки в Орле.

— В результате пожара на балконе второго этажа произошло возгорание отделочных материалов и предметов быта. От термического воздействия на балконе третьего этажа повреждены отделочные материалы. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них шесть выездов – на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия.

ИА «Орелград»

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