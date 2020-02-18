Орловчанка отсидит 3 года за 5 ударов

18.2.2020 | 7:30 Новости, Происшествия

Женщина использовала нож в споре со своим сожителем.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, было рассмотрено судом Ливенского района. Перед ним предстала местная жительница. Было установлено, что в октябре прошлого года она едва не убила своего сожителя.

Поводом для расправы стала банальная семейная ссора, которая вспыхнула между сожителями среди белого дня в квартире. Драма разыгралась на кухне. В ходе конфликта женщина схватила кухонный нож и пять раз ударила им своего кавалера. Один из ударов пришелся в живот. Жизнь мужчины спасли медики.

Подсудимая признала вину и подала ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Эксперты пришли к выводу, что она не страдала и не страдает хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, лишающим ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

Суд признал женщину виновной по статье 111 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования