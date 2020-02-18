Под Орлом суд рассмотрел дело многодетной матери

18.2.2020 | 8:00 Новости, Общество

Женщину обязали оформить жилье на детей.

Как сообщает Верховский районный суд, гражданское дело было рассмотрено по иску прокурора, поданному в защиту пяти несовершеннолетних детей. Примечательно, что ответчиком выступила их мать. Было установлено, что она получила государственный сертификат на материнский капитал. На эти средства женщина приобрела квартиру.

По условиям, в подобном случае жилье должно оформляться не только на родителей, но и на детей. В данном случае при получении сертификата женщина дала такое обязательство, причем оно было заверено нотариально. Мать обещала в течение шести месяцев оформить доли на детей, однако так этого и не сделала.

«Квартиру ответчик приобрела с использованием средств материнского (семейного) капитала, без использования собственных денежных средств, в связи с чем жилое помещение подлежит оформлению в общую долевую собственность ответчика и ее детей, в том числе рожденных после приобретения жилого помещения», — пояснили в суде.

Иск был удовлетворен. Женщину обязали оформить квартиру в общую долевую собственность совместно с детьми с определением размера их долей по соглашению.

ИА «Орелград»

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