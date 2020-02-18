В Орле чиновнику предложили поработать уборщиком

Суд рассмотрел дело о восстановлении на работе.

Как сообщает Северный районный суд города Орла, рассмотрен иск о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Его подал местный житель к муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Орловского района и Административно-хозяйственная служба администрации Орловского района».

Он указал, что в прошлом году был уволен с занимаемой должности в связи сокращением численности штата. Увольнение гражданин посчитал незаконным, поскольку «отсутствовали какие-либо доказательства финансовой обоснованности сокращения указанной штатной единицы» и т.д. Кроме того, указывал, что была нарушена процедура увольнения.

Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласился. Он указал, что сокращение производилось на основании постановления учредителя, которым является «муниципальное образование Орловский район».

«При проведении процедуры сокращения штата работников комиссия, которая бы определяла преимущественное право на оставление на работе работников по сравнению к вновь принятым работникам, создана не была, поскольку сокращению подлежал один работник», — заявил представитель.

Кроме того, по заверению ответчика, все вакантные должности истцу были предложены, а именно должность водителя 1-го класса и уборщицы, однако он от предложенной работы отказался.

«Суд первой инстанции, дав оценку собранным по делу доказательствам, пришел к выводу об отказе истцу в удовлетворении заявленных требований, — сообщили в райсуде. — Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда решение оставила без изменения, а апелляционную жалобу истца — без удовлетворения».

ИА «Орелград»