В Орле насчитали десятки убыточных предприятий

Совокупный убыток орловских организаций превысил 1,5 млрд рублей.

Как сообщает Орелстат, в январе-ноябре 2019 года, по оперативным данным, 82 предприятия Орловской области имели совокупный убыток в сумме 1,543 миллиарда рублей. Впрочем, это не помешало региональной экономике в целом выйти в плюс, причем динамика получилась заметной и впечатляющей.

По подсчетам статистиков, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) орловских организаций за отчетный период времени в действующих ценах составил 19,226 миллиарда рублей. Сообщается, что 197 предприятий региона получили совокупную прибыль в размере 20,769 миллиарда.

Кстати, данный показатель на 35 процентов превышает уровень 2018 года, то есть положительное сальдо за год увеличилось примерно на треть. В то же время размер просроченной кредиторской задолженности орловских предприятий на конец ноября 2019 года составил 1,231 миллиарда рублей.

«Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности осталась на уровне предыдущего месяца и на конец ноября 2019 года составила 1,6 процента», — уточнили в Орелстате.

ИА «Орелград»