В Орловской области ограничат посевы

Чиновники определили оптимальное количество поколений.

Департамент сельского хозяйства Орловской области издал приказ об определении числа поколений репродукционных семян сельскохозяйственных растений. Ограничения введены в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О семеноводстве» «в целях улучшения репродукционного состава посевов сельскохозяйственных растений».

Так, для зерновых, зернобобовых и крупяных культур, сои и многолетних трав установлено три поколения сортов репродукционных семян сельскохозяйственных растений, используемых для размножения, для картофеля — два поколения, для рапса и подсолнечника – одно.

Эти ограничения необходимы для получения более высокого урожая. Согласно федеральному законодательству, число поколений репродукционных семян определяют региональные власти, поэтому в каждом субъекте РФ оно свое для каждой культуры.

Согласно статье 17 Федерального закона «О семеноводстве» для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных документов. То есть, они обязательно должны быть проверены в аккредитованной лаборатории, а результаты испытаний должны быть оформлены соответствующими документами.

К таким документам, например, относятся акт апробации и регистрации, удостоверяющие сортовые качества, протокол испытаний, удостоверяющий посевные качества, и сертификат соответствия, удостоверяющий и сортовые, и посевные качества.

По данным управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в 2019 году было проконтролировано свыше 23,1 тысячи тонн семян сельскохозяйственных растений. Из них более 5,9 тонны семян было высеяно без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества. Кроме того, проверяющие нашли 1,2 тысячи тонн семян, которые хранились в условиях, «не предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу».

ИА «Орелград»