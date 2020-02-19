Бизнес-омбудсмен «напугал» «Дорожную службу»

Госпредприятие отказывалось платить по счетам без суда.

Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин помог представителю малого предпринимательства восстановить нарушенные права в судебном порядке. Об этом сообщает аппарат уполномоченного. История началась еще в апреле 2019 года, но закончилась только сейчас. За помощью обратился глава небольшой строительной организации.

Он рассказал, что его фирма заключила договор субподряда с государственным унитарным предприятием «Дорожная служба». Компания выполнила свои обязательства, возведенный ею объект был принят в эксплуатации. Однако свои финансовые обязательства госпредприятие в установленный контрактом срок не выполнило. Иными словами, подрядчик денег не получил.

Глава фирмы попросил бизнес-омбудсмена помочь восстановить свои нарушенные права по суду. Его просьба была исполнена. В арбитражный суд Орловской области было подготовлено исковое заявление.

«В процессе рассмотрения данного дела спорный вопрос был урегулирован мирным путем до вынесения судебного решения, — сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей. — На основании мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом, определен срок выплаты ответчиком истцу суммы долга в размере 2,559 миллиона рублей».

ИА «Орелград»