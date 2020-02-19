Бульвар и набережная в Орле снова «не горят»

19.2.2020 | 10:44 Новости, Общество

Освещение здесь обещают восстановить к концу месяца.

Внимание городских чиновников на проблему обратили жители города в соцсетях. Вчера на рабочем совещании глава администрации Орла Александр Муромский дал поручение устранить «темные пятна».

Артем Москвичеков, замначальника УКХ Орла, подтвердил, что на бульваре Победы не горят девять фонарей. Их восстановят к концу февраля.

— Вызывает нарекание и отсутствие освещение на набережной Дубровинского. Здесь не просто перегорели лампы — вандалы разбили 11 плафонов. Новые плафоны уже заказаны, установить их планируется также к концу месяца, — рассказал Москвичеков.

ИА «Орелград»

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