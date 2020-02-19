Дом Тургенева перевезли в онлайн

На Орловщине запустили виртуальный тур по усадьбе «Спасское-Лутовиново».

Благодаря усовершенствованию сайта музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» теперь любой желающий может отправиться в онлайн-тур по усадьбе Ивана Тургенева.

— Виртуальный тур разработан орловским фотографом Владимиром Тиняковым. Ознакомиться с экспозицией музея можно на экране компьютера или смартфона. Онлайн-тур представляет собой заочную прогулку по тургеневскому дому с возможностью детально рассмотреть обстановку и экспонаты, получить о каждом из них дополнительную информацию. А в одной из комнат можно отыскать спрятанный артефакт. Для этого интернет-туристам нужно принять участие в онлайн-квесте и поломать голову над загадкой, — рассказали в музее.

Сотрудники музея признаются, что основная цель запуска виртуального тура — вызвать у посетителей сайта желание окунуться в атмосферу дворянской усадьбы, увидеть старинный парк и дом великого писателя своими глазами.

ИА «Орелград»