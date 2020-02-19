Дом Тургенева перевезли в онлайн

19.2.2020 | 11:36 Новости, Общество

На Орловщине запустили виртуальный тур по усадьбе «Спасское-Лутовиново».

Благодаря усовершенствованию сайта музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» теперь любой желающий может отправиться в онлайн-тур по усадьбе Ивана Тургенева.

— Виртуальный тур разработан орловским фотографом Владимиром Тиняковым. Ознакомиться с экспозицией музея можно на экране компьютера или смартфона. Онлайн-тур представляет собой заочную прогулку по тургеневскому дому с возможностью детально рассмотреть обстановку и экспонаты, получить о каждом из них дополнительную информацию. А в одной из комнат можно отыскать спрятанный артефакт. Для этого интернет-туристам нужно принять участие в онлайн-квесте и поломать голову над загадкой, — рассказали в музее.

Сотрудники музея признаются, что основная цель запуска виртуального тура — вызвать у посетителей сайта желание окунуться в атмосферу дворянской усадьбы, увидеть старинный парк и дом великого писателя своими глазами.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования