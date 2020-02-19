Эксперты рассказали, как в Орле пройдет ЕГЭ

В Орле прошло совещание по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ

Совещание прошло в Орловском региональном центре оценки качества образования. Как пояснили в этом учреждении, участник обсудили подготовку не только к основному периоду сдачи экзаменов, но и к предстоящей апробации. Тренироваться сдавать ЕГЭ орловские одиннадцатиклассники начнут уже 20 февраля. На этот день намечена апробация экзамена по биологии и английскому языку (письменная часть).

«В предстоящую экзаменационную кампанию во всех пунктах проведения ЕГЭ на территории Орловской области будут использоваться технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет», их печать и сканирование в аудиториях, — рассказал директор Центра Алексей Карлов.- Это позволит повысить прозрачность и объективность проведения итоговой аттестации, а также оптимизировать процесс доставки и обработки экзаменационных материалов в ППЭ».

Что касается апробации, то 20 февраля в Орловской области возьмет старт целая серия таких тренировок. Они проводятся при поддержке ФГБУ «Федеральный центр тестирования» и предназначены для отработки организационных и технологических процедур ЕГЭ, упомянутых выше.

«От слаженной и корректной работы всех специалистов, задействованных в проведении апробации, зависит эффективность проведения предстоящих экзаменов», — считают в Центре.

ИА «Орелград»