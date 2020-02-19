Орловец получит компенсацию за незаконное уголовное преследование

Житель Орла добился возмещения морального ущерба.

Советский районный суд города Орла рассмотрел иск местного жителя к Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ о возмещении морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Истец указал, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки).

Сначала он был допрошен в качестве обвиняемого. Затем ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Чуть позже суд изменил ее на подписку о невыезде и надлежащем поведении. После началась настоящая правовая чехарда.

Следователь по особо важным делам СУ СК России по Орловской области прекратил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. Однако это постановление было отменено прокуратурой, а уголовное дело вернули следственному органу для организации предварительного расследования.

Тогда следователь переквалифицировал действия обвиняемого на ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Вскоре после этого уголовное дело вновь было прекращено. Однако и это постановление было отменено – на сей раз заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных дел. Был установлен срок дополнительного следствия по уголовному делу.

Но и это постановление было обжаловано – в суде защитником обвиняемого. Словом, закончилось все тем, что дело закрыли, а обвинения сняли. Бывший фигурант оценил свои моральные страдания в 3 миллиона рублей, которые просил взыскать в его пользу с Российской Федерации. Суд удовлетворил иск частично – в пользу истца в счет возмещения морального вреда будет взыскано 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»