Под Орлом обнаружили «нехорошую квартиру»

В Мценске полиция ликвидировала притон для наркоманов.

Уголовное дело об организации и содержании наркопритона рассмотрел суд Мценского района. Перед ним предстал местный житель, который ранее уже был судим. Освободившись из мест лишения свободы, он вернулся в родной город и нашел «легкий» способ существования. Мужчина превратил свою квартиру в притон для наркоманов.

Его разоблачили полицейские, которые провели операцию «Наблюдение». Они задокументировали факты визитов гостей в «нехорошую квартиру». Девушки и молодые люди приходили туда со своими наркотиками. Хозяин притона обеспечивал им необходимые условия, в том числе безопасность. Впрочем, ни меры конспирации, ни «охрана» не помогли – полицейские «накрыли» наркопритон и задержали организатора с поличным.

Подсудимый вину признал полностью. Он рассказал, что в качестве вознаграждения за «предоставленные услуги» брал с гостей свою долю наркотических средств для личного потребления. Учитывая криминальное прошлое амчанина, суд приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»