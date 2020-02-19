Под Орлом поставили точку в деле об убийстве на пруду

19.2.2020 | 13:09 Новости, Происшествия

Мужчину, утопившего парня, приговорили к реальному сроку. Он также должен выплатить компенсацию родным убитого.

Суд Кромского района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Летом прошлого года тот утопил в пруду Стрелецкого сельского поселения  17-летнего парня.

Уголовное дело по ходатайству обвиняемого рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, отмечают в пресс-службе областной прокуратуры. По итогам процесса присяжные пришли к единодушному выводу о виновности подсудимого, признав его не заслуживающим снисхождения.

— Установлено, что находясь на берегу водоема, Т., будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникшей личной неприязни ударил несовершеннолетнего потерпевшего кулаком в лицо, затем повалил его в водоем, после чего, удерживая за голову под водой, не давал ему возможности дышать. В силу физического и возрастного развития потерпевший не смог вырваться от Т. и скончался на месте, — напомнили обстоятельства дела в пресс-службе прокуратуры.

Преступника приговорили к 14,5 годам тюрьмы. Убийцу также обязали выплатить 1,5 млн рублей компенсации родственникам парня.

Приговор в законную силу не вступил.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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