Стали известны детали смертельного ДТП под Орлом

19.2.2020 | 12:19 Новости, Происшествия

Один из автомобилей выехал на «встречку»

Управление ГИБДД по Орловской области обнародовало подробности ДТП, которое случилось 18 февраля в 9:10 на трассе М-2 «Крым» в Троснянском районе. Напомним, в аварии погиб один человек — пассажир «Шкоды Октавиа». Мужчине было 37 лет.

Как сообщили в ГИБДД, 29-летний водитель «Октавии» ехал в сторону Курска и на 449 км выехал на встречную полосу в разрешенном для этого месте. Судя по всему, он пошел на обгон. Однако маневр закончился трагедией — «Шкода» протаранила встречный автомобиль «Рено Кангу».

Водителей «Шкоды» и «Рено», а также 72-летнего пассажира «Рено» госпитализировали в Троснянскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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