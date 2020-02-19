В Орле придумали новый способ борьбы с коррупцией

Чиновников обяжут докладывать Клычкова о «работе на стороне».

В облсовет народных депутатов поступил на рассмотрение проект регионального закона № 512-6 «О порядке предварительного уведомления губернатора Орловской области лицами, замещающими государственные должности Орловской области, об участии на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями».

Как следует из пояснительной записки, документ был разработан в рамках борьбы с коррупцией. Регионы имеют право вводить порядок предварительного уведомления губернатора, чем и решила воспользоваться Орловская область.

Чиновники будут обязаны заранее докладывать губернатору о том, что они вот-вот войдут в состав руководства какой-либо некоммерческой организации и будут там трудиться безо всякого вознаграждения, то есть даром.

Впрочем, далеко не все некоммерческие организации попали в антикоррупционный перечень. Так, в Орловской области планируется сделать исключение для политических партий, органов профессионального союза, а также для участия в съездах, конференциях или общих собраниях общественных организаций, жилищных, жилищно-строительных и гаражных кооперативов, товариществ собственников жилья. Руководить ими и после принятия закона можно будет без предупреждения.

Кроме того, обязанность предупреждать губернатора ляжет только на тех, кто замещает государственные должности Орловской области, за исключением депутатов Орловского областного Совета народных. «В законопроекте не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», — утверждается в пояснительной записке.

ИА «Орелград»