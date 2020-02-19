В Орле в торговле снюсами нашли иностранный след

Запрещенные смеси предлагали на сайте, работающем за рубежом.

Заводской районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело по исковому заявлению и.о. Урицкого межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц. Из материалов следует, что в ходе мониторинга в Сети был обнаружен сайт, содержащий запрещенную информацию. Доступ на него был открытым.

Пользователям предлагалось дистанционным способом приобрести так называемый снюс – никотиносодержащую смесь. Напомним, оборот табачной продукции регламентируется федеральным законодательством. Кроме того, существуют утвержденные правительством страны правила продажи товаров дистанционным способом. За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями установлена административная ответственность.

По мнению прокуратуры, размещение на сайте информации о продаже снюсов «побуждает неопределенный круг граждан к нарушению законодательства об охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Кроме того, оно нарушает право потребителей на «приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья». Еще важная деталь – зайти на сайт и купить снюс могли в том числе дети и подростки, ограничений не было.

Как указано в решении суда, согласно данным БСТМ УМВД России по Орловской области доменное имя сомнительного сайта расположено на «технических площадях хостинг-провайдера California-San Jose – Wix.com LTD». Установить владельца доменного имени не удалось «в связи с тем, что регистратор находится за пределами РФ, вне юрисдикции правоохранительных органов РФ».

Однако иск был удовлетворен. Суд постановил заблокировать доступ к указанному сайту.

ИА «Орелград»