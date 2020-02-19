В Орловской области женщину осудили за кражу куска сала

Подсудимая признала вину и была наказана крупным денежным штрафом.

Дело о довольно странной краже рассмотрел суд Хотынецкого района. Перед ним предстала местная жительница, которая, судя по представленным в ходе разбирательства справкам, малоимущей не является. По месту жительства она характеризуется положительно, получателем социальных пособий не является, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Тем не менее, именно она совершила кражу чужого имущества. Было установлено, что женщина проникла в частный дом через оконный проем. Примечательно, что окно было заколочено, но злоумышленница голыми руками сумела оторвать фанерные листы.

Как следует из материалов уголовного дела, она похитила кусок сала, банку с вареньем, банку с медом и банку с закуской «Лечо», удлинитель, топор с деревянной ручкой, а также воздухонагреватель. Владельцу дома был причинен материальный ущерб на сумму 3151 рубль. С места преступления воровка скрылась и распорядилась похищенным имуществом по своему усмотрению.

Разоблачить ее помогли найденные на месте преступления отпечатки пальцев. Впрочем, вину она признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, который она должна выплатить в доход федерального бюджета. Платить осужденной разрешили в рассрочку — по 5 тысяч рублей в месяц.

ИА «Орелград»