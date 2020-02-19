За орловскими аграриями хотят следить со спутников

19.2.2020 | 11:06 Новости, Общество

Губернатор Андрей Клычков все еще ищет инвесторов в Дубае.

Как рассказали в пресс-службе правительства области, в Дубае на выставке Gulfood 2020 Андрей Клычков встретился с соучредителем компании «СатСур» Пратипом Басу.

— В ходе встречи достигнута договоренность о реализации на территории Орловской области совместного проекта по мониторингу и прогнозированию производства сельскохозяйственной продукции с использованием спутниковых технологий, — сообщает пресс-служба губернатора. — Технологические решения компании строятся на использовании космических данных в сельскохозяйственном секторе, которые позволяют проводить оперативный мониторинг оценки рисков и их последствий.

Компания «СатСур» разрабатывает  геопространственные технологии для анализа картирования больших площадей, уязвимости и пригодности сельскохозяйственных культур, прогнозирования производственных данных и стихийных бедствий, а также предлагает решения по управлению рисками для крупных инфраструктурных проектов.

ИА «Орелград»

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