За орловскими аграриями хотят следить со спутников

Губернатор Андрей Клычков все еще ищет инвесторов в Дубае.

Как рассказали в пресс-службе правительства области, в Дубае на выставке Gulfood 2020 Андрей Клычков встретился с соучредителем компании «СатСур» Пратипом Басу.

— В ходе встречи достигнута договоренность о реализации на территории Орловской области совместного проекта по мониторингу и прогнозированию производства сельскохозяйственной продукции с использованием спутниковых технологий, — сообщает пресс-служба губернатора. — Технологические решения компании строятся на использовании космических данных в сельскохозяйственном секторе, которые позволяют проводить оперативный мониторинг оценки рисков и их последствий.

Компания «СатСур» разрабатывает геопространственные технологии для анализа картирования больших площадей, уязвимости и пригодности сельскохозяйственных культур, прогнозирования производственных данных и стихийных бедствий, а также предлагает решения по управлению рисками для крупных инфраструктурных проектов.

ИА «Орелград»