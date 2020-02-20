Английский журнал написал об орловских дайверах

20.2.2020 | 11:10 Новости, Общество

Уникальная находка членов орловского клуба заинтересовала мировые СМИ.

Члены орловского клуба дайверов «Диво» поделились на своей страничке в Сети важной новостью. В мартовском номере журнала DIVER вышла статья об их уникальной находке.

— Мы очень удивились, что европейское сообщество дайверов заинтересовалось находкой орловского клуба подводного плавания «Диво» — пароходом Valamon Luostari. Поистине уникальная находка на дне Ладожского озера! Кстати, сегодня вышел мартовский номер Британского журнала DIVER, где можно почитать подробности этого события! – написали орловские дайверы.

Ранее фильм орловского клуба подводного плавания «Диво» о поиске «Валаамской флотилии», затопленной в Ладожском озере во время Советско-финской войны, вышел на телеканале «OceanTV». На кинофестивале «Виват, Россия!» лента получила третье место.

ИА «Орелград»

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