Дворы в Орле отремонтируют по гарантии

20.2.2020 | 10:00 ЖКХ, Новости

Осталось только выяснить, какие именно.

Глава администрации Орла Александр Муромский распорядился обследовать все дворы, которые ремонтировались недавно и на которые еще распространяется гарантия. Сделать это предстоит заказчику работ – УКС Орла. К слову, срок гарантии на ремонт дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» составляет четыре года.

— Что касается 2020 года, то ремонта ожидают еще 65 дворовых территорий. Дизайн-проекты по всем объектам уже согласованы с жителями, проектно-сметные документации успешно прошли экспертизу, — сообщил начальник УКС Сергей Костиков.

Торги по определению подрядчиков состоятся в конце февраля, а уже в марте  начнут заключать муниципальные контракты. Ремонтные работы стартуют с наступлением благоприятных погодных условий, а завершатся к 1 сентября 2020 года, обещают в мэрии.

Сергей Костиков напомнил, что контракты не предусматривают авансирования: оплата проходит после выполнения всего объема работ при положительном заключении независимой лаборатории КУ ОО «Орелгосзаказчик».

ИА «Орелград»

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