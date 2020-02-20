Недостроенная ЦРБ под Орлом уже разваливается

Здание не могут довести до ума уже 14 лет.

В Троснянском районе не могут достроить здание центральной районной больницы. Об этом говорили на профильном комитете областного совета 20 февраля.

«Оно уже долгострой. Законсервировали его плохо, и оно под действием атмосферных осадков разрушается. На это ведь потратили бюджетные средства» — рассказала помощница депутата Руслана Перелыгина Татьяна Жильцова.

Представитель департамента здравоохранения не смог ответить, почему сложилась такая ситуация. «Мы будем считать это депутатским запросом и обязательно на него ответим», — цитируют «Орловские новости» заместителя руководителя департамента Владимир Николаев.

Строительство лечебного корпуса в поселке Тросна было начато в 2006 году. Спустя три года стройку заморозили: кончились деньги. В 2014 году губернатор Вадим Потомский распорядился возобновить строительство здания в рамках программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2014 год». Было выделено 30 млн рублей. В областном правительстве тогда их обещали направить «на экспертизу проектно-сметной документации и непосредственно строительные работы».

ИА «Орелград»