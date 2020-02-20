Орловские депутаты попросят Мишустина снизить цены на свет

Облсовет решил поддержать аграриев необычным способом.

Орловский облсовет народных депутатов подготовил текст обращения к главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Орловские парламентарии планируют попросить его о снижении стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В начале текста они напоминают премьер-министру о существовании «Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», утвержденной указом президента от 21 января 2020 года. Она предусматривает повышение эффективности государственной поддержки сельхозпроизводителей, а также расширение их доступа на соответствующие рынки сбыта.

Кроме того, одной из базовых задач является создание «высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами». В условиях высокой конкуренции решить такую задачу довольно сложно.

Одним из способов является снижение себестоимости продукции. Для этого существуют различные методы. Например, можно отказаться от использования удобрений или перевести всех работников на МРОТ. Однако это меры непопулярные. Орловские депутаты предлагают другой способ. Они напоминают о том, что аграрии несут значительные расходы по оплате электроэнергии.

Дело в том, что Федеральный закон «Об электроэнергетике» относит сельхозпроизводителей к категории «прочие потребители», которым электроэнергия продается по нерегулируемым ценам.

«Определяющее влияние на величину нерегулируемых цен оказывает тариф на передачу энергии по электрическим сетям, доля которого в конечной цене электрической энергии составляет более 50 процентов и который утверждается уполномоченным органом для каждого уровня напряжения сетей, при этом чем ниже уровень напряжения, тем выше тариф и, следовательно, конечная цена киловатт-часа для потребителя»,- говорится в проекте обращения.

По данным областного департамента сельского хозяйства, в Орловской области большинство сельхозорганизаций в силу своей специфики используют объекты, «функционирующие на низком либо среднем уровнях напряжения сетей». Поэтому они вынуждены приобретать электроэнергию по максимально высокой цене.

«При этом внедрение энергосберегающих технологий и оборудования не оказывает существенного влияния на сокращение расходов на оплату электроэнергии, — подчеркивают парламентарии. — Сегодня многие сельхозтоваропроизводители, учитывая высокую цену минеральных удобрений, пестицидов, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, семенного посадочного материала и сельхозтехники, работают на грани рентабельности, стараясь сокращать потребление энергоресурсов в ущерб развитию производства».

Орловский облсовет намерен попросить правительство страны «рассмотреть вопрос об определении механизмов снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей».

ИА «Орелград»