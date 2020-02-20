Под Орлом директор компании под новый год не выдал зарплату сотрудникам

За долг в полтора миллиона рублей он оштрафован на 10 тысяч.

Директор ливенского «Коммунального сервиса» наказан за задержку зарплаты работникам. По данным прокуратуры, 58 работников предприятия своевременно не получили деньги за декабрь 2019 года. В результате образовалась задолженность в размере более 1,6 млн. руб.

В адрес и.о. директора предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого он был привлечен к дисциплинарной ответственности. Трудовая инспекция выписала ему штраф – 10 000 руб.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объеме, сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»