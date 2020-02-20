Раскопки самолета под Орлом дали неожиданный результат

Найденный «бомбардировщик» оказался штурмовиком.

Члены поисковой экспедиции в Сосковском районе извлекли еще несколько деталей самолета. И оказалось, что это совсем не та машина, которую они предполагали здесь поднять.

Напомним, на этой неделе возле деревни Звягинцево были подняты первые части самолета. Как думали поисковики, речь шла о ПЕ-2, бомбардировщике, сбитом фашистами 5 августа 1943 года. Но последующие находки их ошеломили.

«Для нас это полнейшая неожиданность — мы нашли пропавший без вести самолет. Пока неизвестно, какого полка. И однозначно это самолет ИЛ-2», — рассказал Николай Андреев, командир поискового объединения «Огненная дуга», заведующий музеем Среднерусского института управления — филиала РАНХИГС.

Понять, что это именно «черная смерть» (так называли ИЛ-2 фашисты), поисковикам помогли части вооружения самолета, присущие только этой модели. Сейчас поисковики пытаются добраться до кабины, но их самое большое теперь желание — никого там не обнаружить. Есть надежда, что летчики могли покинуть борт. Самое главное сейчас найти детали корпуса или двигателя с нумерацией. Поиск осложняется большим подъемом грунтовых вод, сообщает ОГТРК.

Несмотря на то, что поисковики обнаружили не тот самолет, который предполагали найти изначально, они уверены, что два ПЕ-2 находятся где-то рядом, в радиусе трех-пяти километров.

В подъеме самолета участвуют представители пяти поисковых отрядов. Посменно работают 45 человек.

ИА «Орелград»