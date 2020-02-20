Устроившего стрельбу в кафе орловца надолго отправят за решетку

Суд вынес приговор по нашумевшему делу.

Обвинительный приговор вынес Ливенский районный суд. Он признал местного жителя виновным в покушении на убийство, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, преступление житель Ливен совершил в одном из кафе этого райцентра. Отдыхать в заведение он пришел с пистолетом. В кафе мужчина повздорил с одним из посетителей. Выяснение отношений закончилось тем, что подсудимый выхватил пистолет и выстрелил оппоненту в грудь.

В результате пострадал еще один человек, стоявший рядом с потерпевшим. У него пуля насквозь пробила левое плечо. Травма была признана тяжелой.

Довести «преступный умысел на убийство» до конца стрелку не удалось. Посетители кафе скрутили и обезоружили его, а затем передали в руки приехавших полицейских.

Суд наказал стрелка 12 годами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Осужденный имеет право поджать апелляционную жалобу.

ИА «Орелград»