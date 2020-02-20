В орловские суды пытались пронести боеприпасы и шокеры

Около 2000 запрещенных предметов изъяли приставы на входе в суды.

Как сообщает управление ФССП России по Орловской области, в 2019 году приставы региона обеспечили безопасность участников 55 тысяч судебных заседаний. Как обычно, особое внимание было уделено пропускному режиму. Существует целый список предметов, которые запрещено проносить в суд. В него, естественно, входит и оружие.

Однако статистика показывает, что в орловские суды посетители зачастую идут вооруженными. Так, в минувшем году на входе в здания судов и участков мировых судей в Орловской области было выявлено 183 единицы газового и травматического оружия.

Кроме того, посетители пытались пронести на заседания 17 электрошоковых устройств, 392 боеприпаса и более 1500 «иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих». В УФССП отметили грамотную работу своих сотрудников, благодаря которой «запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суд пронесены не были». Чрезвычайных происшествий в зданиях судов в прошлом году также не было.

«Реалии современной жизни приводят все к большему ужесточению правил пропускного режима в суды и иные органы государственной власти, — объяснили в УФССП. — Связано это с опасностью совершения террористических актов и других чрезвычайных происшествий. Кроме того, в ходе судебного разбирательства нередко возникают конфликтные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для участников судебного процесса».

ИА «Орелград»