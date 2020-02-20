В Орловской области чиновникам запретили курить на совещаниях

В Ливнах приняли «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих».



Администрация райцентра Ливны отменила действовавшие ранее правила поведения своих служащих и приняла обновленный кодекс. Он представляет собой «свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие администрации города независимо от замещаемой ими должности». Каждый местный чиновник обязан ознакомиться с положениями кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

Документ получился довольно объемным. Наибольший интерес вызывает раздел, содержащий «рекомендательные этические правила служебного поведения муниципальных служащих». В нем говорится, что каждый местный чиновник должен исходить из того, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Далее следуют сами рекомендации.

Так, чиновникам следует воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений. Также им необходимо воздерживаться от «курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами».

Чиновникам запретили высказывать угрозы, оскорбительные выражения и реплики, а также совершать действия, препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение.

«Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами, — говорится в кодексе. — Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность».

ИА «Орелград»