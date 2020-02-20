В Орловской области провели «облаву» на должников

Масштабный рейд провели судебные приставы-исполнители.

В Орловской области прошел один из самых масштабных рейдов судебных приставов-исполнителей. Им были охвачены все районы региона. Приставы прошли по домам физических лиц и по адресам регистрации юридических лиц, в отношении которых имеются исполнительные производства. Как рассказали в региональном управлении ФССП, проверялись должники по всем категориям исполнительных производств.

«В рейдовых мероприятиях приняла участие 91 группа в составе судебного пристава-исполнителя и судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, — уточнили в УФССП. — В общей сложности ими было отработано более 3 тысяч исполнительных производств».

Судя по всему, для многих визит приставов оказался большой неожиданностью. Некоторые вообще заявляли, что долгов у них нет. Возможно, они были искренни в своих убеждениях. Однако проверить наличие долга при современных технологиях можно за несколько минут. Оказывалось, например, что у человека есть забытые им неоплаченные штрафы или обязательства по кредиту, на которые он махнул рукой.

Отметим, что приставы предлагали желающим погасить задолженность немедленно при помощи переносных терминалов. Многие этим воспользовались. В ходе рейда должники заплатили более полумиллиона рублей. Тех, кто платить отказался, ожидали принудительные меры взыскания.

Так, по предварительной оценке УФССП, приставы арестовали имущество должников общей стоимостью около 3,37 миллиона рублей. Если владельцы не погасят долги в установленный законом срок, то арестованное имущество выставят на торги.

«Часть граждан получили требования о явке к судебному приставу-исполнителю на прием, за неисполнение которого должникам грозит принудительный привод и административная ответственность», — добавили в УФССП.

ИА «Орелград»