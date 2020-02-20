В Орловской области январь выдался неудачным для овец

Орловские аграрии превысили прошлогодние показатели по производству мяса.

Орелстат обнародовал оперативные данные о производстве и отгрузке продукции животноводства в сельхозорганизациях Орловской области за январь 2020 года. Сообщается, что в первом месяце текущего года объемы производства мяса крупного рогатого скота (в живом весе) выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,1 раза, свиней — в 1,4 раза, птицы – в 2 раза и овец – в 3 раза. Рост производства скота и птицы на убой в живом весе обеспечили сельхозорганизации четырнадцати районов.

В целом сельхозорганизации региона за прошедший месяц произвели 17,1 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 34 процента превышает уровень 2019 года. Также было произведено 9,4 тысячи тонн молока (107 процента к уровню 2019 года) и 900 тысяч куриных яиц (53 процента).

«По состоянию на 1 февраля 2020 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций Орловской области насчитывало 123,9 тысячи голов (90 процентов по отношению к 1 февраля 2019 года), в том числе коров – 30,2 тысячи (98 процентов), свиней – 515,8 тысячи (142 процента), овец – 3,7 тысячи (94 процента) и птицы – 1,341 миллиона (165 процентов)», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»