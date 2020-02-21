Клычков торжественно открыл табличку

На здании ОГАТ появился QR-код

Пресс-служба правительства Орловской области рассказала, что губернатор Андрей Клычков принял участие в торжественной церемонии установки таблички с QR-кодом на здание ОГАТ им. И. С. Тургенева.

Таким образом театр присоединился к проекту «Формирование информационного пространства умного города». Клычков и главный федеральный инспектор Леонид Соломатин первыми воспользовались услугами нового сервиса.

«Цель проекта — популяризация объектов культурного наследия среди широких групп населения, а также повышение культурного уровня жителей и гостей города Орла. С помощью смартфона можно просканировать QR-код на информационной табличке и получить подробную информацию об объекте культурного наследия», — указано в пресс-релизе.

Чтобы открыть страницу с информацией о театре, нужно просканировать QR-код. Впрочем, также можно воспользоваться сайтом visit-orel.ru. Подобные таблички уже установлены на здании театра «Свободное пространство» и на усадьбе князей Куракиных в Свердловском районе.

ИА «Орелград»